Assista ao clipe de 'Casi Casi', nova música de Anitta

Rio - A cantora Anitta lançou o bundle — como é chamado um pacote com mais de um produto - "Funk Generation: A Favela Love Story" nesta quinta-feira. Com três faixas, o projeto aposta em amor e música no cenário do funk. O "pacotão" é composto pelas músicas "Funk Rave", "Casi Casi", cujo clipe estreou nesta sexta, e "Used To Be".

“O funk carioca é cheio de nuances, subgêneros e tudo mais. É por isso que um dos meus objetivos com esse bundle era abraçar essa complexidade, esses vários sons… Aqui tem melody, batidão, rave e outras sonoridades que eu adoro desse universo”, divide a artista.

Um dos principais parceiros da cantora nessa missão é o DJ Gabriel do Borel, conhecido por diversos hits da cena funkeira e presença constante em todo o projeto. “Seguindo o legado deixado pelos precursores do movimento, a Anitta colocou o ritmo num novo lugar e vem contribuindo muito para a desmarginalização do ritmo diante do mundo inteiro”, comemora o produtor, que já havia colaborado com ela em “Joga Sua Potranca”, de 2020. “Ela está escrevendo um novo capítulo na história da música brasileira e é muito gratificante poder fazer parte disso”.



A narrativa tem início com “Funk Rave”, lançada em junho de 2023. Além de Gabriel do Borel, a canção tem batida assinada por Diplo e o ganhador do Grammy Latino Márcio Arantes. Ao lado da poderosa, todos assinam a letra, que conta também com Melony Nathalie Redondo.