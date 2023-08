Por motivo de saúde, Caetano Veloso adia shows em Porto Alegre

Caetano Veloso, de 81 anos, precisou adiar dois shows que faria no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, neste fim de semana, por motivo de saúde. De acordo com o comunicado publicado no Instagram do cantor, nesta quinta-feira, ele está com 'uma gripe forte e febre alta'.

"Os shows da turnê 'Meu Coco', marcados para os dias 19 e 20 de agosto no Auditório Araújo Vianna, precisaram ser adiados por orientações médicas. Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação", informa.

A nota ainda diz que as novas datas da apresentação serão divulgadas em breve. "As novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas, sem a necessidade de troca. Desde já, agradecemos a preocupação de todos e esperamos anunciar as novas datas o quanto antes. Caso opte pelo reembolso do seu ingresso, entre em contato pelo e-mail opiniao@opiniao.com.br."

Nos comentários, fãs de Caetano estimaram melhoras a ele. "Ótima recuperação pro querido Caetano", disse um. "Melhoras, meu painho. Estaremos te esperando", afirmou outro. "Melhoras e muita saúde", desejou uma terceira pessoa.

No último domingo (13), Caetano se apresentou no evento Doce Maravilha, na Marina da Glória, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)