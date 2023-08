TV Globo exibe primeiro episódio de ‘As Aventuras de José & Durval’, no 'Tela Quente'

Nesta segunda-feira (21), o público poderá conferir o primeiro episódio de "As Aventuras de José & Durval", inspirado na vida e nas canções de Chitãozinho & Xororó, no "Tela Quente", após a exibição da novela "Terra e Paixão", na TV Globo.

Na produção, que estreia nesta sexta-feira (18) no Globoplay, Rodrigo e Felipe Simas interpretam, respectivamente, Chitãozinho/José e Xororó/Durval. No período em que a série relembra a infância da dupla, os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas dão vida aos protagonistas. Com oito episódios, a obra ainda conta com Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti no elenco.

'Difícil explicar a emoção'

Chitãozinho revela que ele e Xororó já assistiram todos os episódios. "Já assistimos a todos os episódios e é até difícil explicar a emoção, a mágica que é ver a sua história sendo contada. É um privilégio de poucos, uma experiência muito especial", disse.

O cantor ainda opina sobre o que será mais surpreendente e emocionante para o público na história da dupla . "A parte que me surpreendeu muito, que ficou dramática, foi dos momentos difíceis que passamos durante a doença de nossa mãe, isso me impressionou porque está bem interpretado. Não sou uma pessoa que fica muito apegada ao passado, penso muito no futuro e, então, reviver tudo aquilo foi muito emocionante, me tocou bastante, tenho certeza de que essa emoção vai chegar no público e especialmente em quem conhece a nossa história e a nossa carreira muito bem".