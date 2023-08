Cantora Lana Bittencourt segue internada em hospital de Petrópolis

Lana Bittencourt, de 91 anos, segue internada na CTI do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis. Segundo o maestro Mirabeaux, marido da cantora, o estado de saúde dela é delicado. Apesar de ter tido melhora no quadro de infecção urinária, diagnosticado no fim do mês passado, a artista, que ficou famosa nos anos de 1950, tem sofrido com o pé necrosado.

"Ela continua no hospital e estamos rezando para que ela consiga sair de lá. O quadro dela não está bom, é grave, segundo o diretor do hospital. A Lana está com problema sério nos pés, porque está necrosado. E ela não pode operar, porque pode ir embora na mesa (de cirurgia) devido ao estado de saúde e a idade. Mas o quadro dela de infecção urinária melhorou", informa Mirabeaux, ao O DIA, nesta sexta-feira.

Internada na CTI, Lana também não tem se alimentado direito. "Ela está com um aparelho no nariz e está ruim para comer e beber. Também não tem vontade de se alimentar direito", lamenta o músico. "Vê-la nesta situação está me doendo muito. Ela só pede para ir embora. Está sofrendo", diz ele, emocionado. "Eu choro muito e peço muita força a Deus. Na parte musical, se a Lana for embora, eu também vou parar minha carreira", completa.

Mirabeaux também confidencia um desejo da artista. "Ela gostaria muito de receber uma mensagem do Ney Matogrosso e da Alcione. Eles fizeram uma participação no DVD dela e ela tem muito carinho pelos dois". Outro pedido expresso por Lana foi em relação a sua possível partida. "Ela me pediu que se for embora não quer ser enterrada e sim cremada. Ela ainda contou que quer que suas cinzas sejam jogadas em Pedro do Rio (em Petrópolis)".

Antes de ser internada no CTI do Hospital Alcides Carneiro, Lana estava hospitalizada em uma UPA de Cascatinha, onde esperava, há mais de uma semana, pela transferência para o leito de UTI, a fim de realizar um antibiograma — exame responsável por mostrar quais medidas devem ser tomadas contra bactérias que causam a infecção urinária. Na ocasião, o maestro Mirabeaux afirmou que ela estaria "sofrendo demais", "gemendo e chorando de dor", por não estar recebendo o tratamento adequado para o problema de saúde.

Boletim médico atualizado

No boletim médico, enviado ao O DIA, nesta sexta-feira, o hospital informa que a paciente 'encontra-se estável hemodinamicamente e com estado geral regular'. "A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), informa que Lana Bittencourt encontra-se internada no CTI do Hospital Alcides Carneiro desde o dia 28 de julho para cuidados intensivos. De acordo com o relatório médico desta quinta-feira (18), a paciente encontra-se em regular estado geral, estável hemodinamicamente, acordada, interativa, responsiva e em ar ambiente".

Lançamento de CD

O CD “Doce União”, em celebração aos 70 anos de carreira de Lana Bittencourt e os 68 anos de carreira do Maestro Mirabeaux, está previsto para ser lançado na primeira quinzena de setembro. O maestro comenta que não será possível realizar um show para divulgar este novo trabalho, mas que tem pensado em uma forma de entregar esse trabalho com um carinho a mais, de uma forma mais próxima possível do público, enviando os CDs autografados.