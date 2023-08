Eliezer organiza surpresa de aniversário para Viih Tube

Rio - Eliezer preparou uma surpresa em comemoração ao aniversário de 23 anos de Viih Tube, celebrado nesta sexta-feira. O ex-BBB realizou uma festa no restaurante em que o casal teve o primeiro encontro e ainda cozinhou o prato favorito da influenciadora.

"Minha mulher fez 2.3. Sandy e Jr tem uma música que a letra é assim 'E todas as músicas de amor que eu já fiz Eu fiz pra você' eu não sei fazer música MAS eu sempre vou fazer tudo que eu puder pra te ver feliz. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser pra gente, pra nossa família, nossa filha e pra mim tudo isso e mais um pouco que você é", iniciou a homenagem.

"Espero que tenha gostado da surpresa (pra quem não sabe, Paris 6 foi onde tivemos o nosso primeiro encontro e um lugar muito especial pra gente) cozinhei junto com o Issac o seu prato preferido, juntei seus amigos e o Kekel ainda cantou a música que a gente escutava juntos no começo do namoro. Feliz aniversário", completou.