Aline Wirley arranca suspiros da web com cliques sem camisa: 'Brilha sempre'

Rio - A cantora Aline Wirley, conhecida por terminar o 'Big Brother' deste ano em segundo lugar e ter feito parte do extinto grupo 'Rouge', surpreendeu seguidores ao postar uma série de fotos sem camisa em suas redes. Nesta sexta-feira (18), a ex- BBB, de 41 anos, decidiu fazer um "topless" em sua mansão na floresta e recebeu elogios.



Nos registros, Aline aparece curtindo os últimos dias do Sol de inverno em uma cadeira de praia no jardim de sua casa, vestindo apenas uma calça branca e pantufas e segurando uma xícara de café. Sem maquiagem e ainda com cara de sono, a famosa acabou usando os braços para cobrir a maior parte dos seios e encantou com sua beleza natural. "Como eu AMO esse solzinho da manhã da primavera que já vem se achegando...", contou a artista na legenda da publicação.



Fãs foram à loucura com o post e não perderam a chance de admirar o "corpaço" da ex-sister nos comentários: "Muito maravilhosa", escreveu um internauta. "Arrasando como sempre", afirmou outra. "Como consegue ser tão perfeita?", indagou uma terceira. "Luz da vida. Brilha sempre", disse mais um.