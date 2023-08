Gabriela Versiani exibe as curvas durante ensaio na praia da Barra da Tijuca

Rio - Gabriela Versiani foi alvo de cliques dos fotógrafos enquanto realizava um ensaio fotográfico na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. De biquíni roxo, a influenciadora digital de 24 anos exibiu o corpo escultural.

Vivendo um relacionamento com o sertanejo Murilo Huff, a influenciadora ganhou uma homenagem de aniversário do namorado no início de agosto. "Hoje é seu dia mas quem ganha o presente é quem tem a alegria de viver do seu lado e ser contagiado pela sua energia. Feliz aniversário, meu amor! Muita saúde e muitos anos de vida!", desejou o cantor.