Whindersson Nunes arranca risadas com 'segredo' para atuar em diversas áreas

Rio - O influenciador Whindersson Nunes revelou, em resposta a um seguidor, o que faz para conseguir atuar em tantas áreas, como luta, comédia e música ao mesmo tempo. Nesta sexta-feira (18), o famoso colocou uma caixinha de perguntas nos stories e divertiu seguidores com suas gracinhas.



"Como que faz tanta coisa?? Cantor, lutador, comediante... O que te inspira a fazer tanto?", indagou um fã do comediante. Logo veio a resposta de Whindersson, que confessou: "É só fazer mal feito. A gente pode fazer qualquer coisa na vida se fizer mal feito. Então o que eu faço, eu escolho as coisas que não vão me levar para a cadeia. Por exemplo, se eu for médico e não exercer bem a profissão, vou preso", brincou o youtuber, que ainda fez uma piada com seu recado motivacional e escreveu "Whind Cach" na postagem.



Seguidores acharam graça da piada e logo foram às redes comentar: "Aí a pessoa que estuda, trabalha, cuida da casa e ainda faz exercício físico", afirmou uma pessoa. "Eu só precisava dessa frase pra me inspirar a viver intensamente. Obrigada, Whind", contou outra. "Antes mal feito do que não feito kkk", disse uma terceira. "Faz sentido até. Que gênio", pontuou mais uma.