Maisa Silva impressiona com beleza em vestido rosinha colado: 'Fadinha Winx'

Rio - A atriz Maisa Silva chamou atenção com sua beleza nesta sexta-feira (18) ao aparecer com um vestido rosa justinho em suas redes. A famosa sensualizou com um vestido colado e recebeu uma enxurrada de elogios na postagem de seu perfil do Instagram.



A artista compartilhou uma seleção de cliques que tirou de seu look para a festa do cantor Nattanzinho, que acontece na última quinta-feira (17) em Fortaleza, no Ceará. Nas fotos, Maisa apostou em um vestido rosa chiclete curtinho com babados e um detalhe em prateado nas alças. "Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas...", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, em referência ao começo da abertura da série animada 'Clube das Winx'.



Fãs da atriz não perderam tempo e logo partiram para os comentários para admirar sua beleza: "A fada mais linda", elogiou uma seguidora. "Amei o lookinho, tá uma boneca", contou outra. "A própria Winx", afirmou uma terceira. "Gatona demais", disse mais uma.