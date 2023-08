Faustão grava vídeo no hospital e tranquiliza fãs: 'Estou preparado para as coisas da vida'

Rio - Fausto Silva, de 73 anos, tranquilizou os fãs, nesta sexta-feira (18), ao gravar um vídeo no hospital. Ele falou pela primeira vez após ser internado para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 deste mês.



No vídeo, publicado pelo filho de Faustão, João Guilherme Silva , o apresentador surge sentado em uma maca com aparelhos conectados em seu corpo. "Oh, galera. Hoje, o dia que minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad", iniciou Fausto.

"Por sorte eu ainda não morri, estou preparado para as coisas da vida! Tenho o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaiotto. Fernando Bacal, professor, um dos cardiologistas mais conceituados do mundo. E eles fazem este tipo de cirurgia cardíaca pelo SUS também. Um é clinico e cardiologista e o outro é um cirurgião fantástico, que é meu amigo de família", seguiu

"Eu estou ainda neste tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. E eu peço que, quem gosta de mim, reze. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isto, quem decide é o chefe lá em cima", finalizou Faustão.

Na publicação, famosos celebraram a vida de Faustão e enviaram mensagens positivas: "O Brasil explode de gratidão e amor por uma vida dedicada ao nosso entretenimento, emoção e inspiração", escreveu o apresentador Marcos Mion. "Ainda não terminou as Olimpíadas do Faustão, tem muita coisa pra você fazer aqui. Deus te abençoe com muita saúde", desejou o apresentador Celso Portiolli. "Vai dar tudo certo, querido Fausto. Deus te abençoe", comentou a atriz Camila Queiroz.