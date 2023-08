Anitta assiste 'Besouro Azul' ao lado de mais famosos em cinema do Rio

Rio - Anitta, Lexa, Pocah, Rebecca e David Brazil foram flagrados deixando o cinema no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. O grupo aproveitou a noite desta sexta-feira (18), para assistir o filme 'Besouro Azul', estrelado por Bruna Marquezine.

Muito simpáticos, os artistas acenaram para os fotógrafos e posaram para os cliques. Nos Stories, do Instagram, Anitta, que se vestiu de azul em homenagem ao filme, escreveu: "Prontinhos para vê-la brilhar", e marcou Bruna Marquezine. Na sala do cinema, o grupo de artistas se empolgou e gritou quando o nome da atriz apareceu nos créditos iniciais.

Quando chegou em casa, a cantora foi surpreendida com presskit de divulgação do longa e falou sobre Bruna Marquezine não poder divulgar 'Besouro Azul', por causa da greve de atores de Hollywood: "Todos os atores estão unidos nessa, que é para o bem de todos. A gente que é amigo divulga, veste a camisa, grita no cinema enquanto ela aparece"