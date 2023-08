Mel Maia se estressa com fãs do namorado, MC Daniel: 'Sou invisível?'

Rio - Mel Maia, de 19 anos, usou as redes sociais, na madrugada deste sábado, para enviar um recado às fãs do namorado, MC Daniel, de 24. No Instagram, a atriz contou que saiu para jantar com o namorado e teve que lidar com a postura desrespeitosa de algumas mulheres que foram cumprimentar o funkeiro.

"Gente, SOS. Daniel não liga pra nenhuma mulher que não seja eu", iniciou ela através dos stories.

"Meninas, eu só queria saber de uma coisa. Eu sou invisível por acaso? Por quê vocês acham que vocês podem [se] jogar para o meu namorado? Tipo, ficar olhando pra ele, dando em cima", desabafou a artista.

Na sequência, Mel Maia aproveitou para detalhar as atitudes das fãs do amado. "Você está num restaurante e não consegue nem conversar direito com a pessoa que está sentada na sua mesa. Tem que ficar completamente virada para o meu namorado, olhando pra ele?", questionou.



Antes do desabafo, a atriz já havia demonstrado seu desconforto em um vídeo onde Daniel perguntava se ela estava com ciúmes dele. Apesar de não ter respondido, a artista entregou sua insatisfação com a situação negando um beijo para o namorado.