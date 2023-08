Sthefany Brito desabafa sobre crise de choro ao não conseguir acalmar filho: 'Difícil'

Rio - Sthefany Brito, de 36 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para desabafar com os seguidores sobre os desafios da maternidade real. No Instagram, a atriz revelou que teve uma crise de choro durante a tentativa de acalmar o filho, de 2 anos e 9 meses, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Nos stories, a artista iniciou dizendo que recebeu a mensagem de uma mãe aflita pelo comportamento dramático da filha de 2 anos. Em resposta, Sthefany se compadeceu com a seguidora. "Aqui se multiplica por 30 por causa do escorpiãozinho", disse ela, referindo-se ao signo do filho.



"Eu passo o dia, quando estou com ele, repetindo um mantra na minha cabeça: 'eu sou o adulto dessa relação, ele é um bebê. Eu sou o adulto dessa relação, ele é um bebê'. Gente, é muito difícil. Eu sou super a favor, eu leio, estudo, tento aplicar ao máximo a prática da educação positiva, que é o que acredito e faço em casa, mas não é fácil, não é nem um pouco fácil. Tudo vou no amor, na conversa, mas chega no final do dia, às vezes... ontem, era ele chorando e eu tive uma crise de choro junto com ele. É muito desafiador, é muito difícil", lamentou.

Em seguida, a artista aproveitou para enviar um recado para os internautas que a criticam. "Antes que venham as juízas de plantão [falar] que está mimado, eu não estou pedindo a opinião, não, tá? Guarda para você. Só estou realmente contando, porque tem um monte de mãe aqui, que me segue, assim como eu sigo um monte de mãe que, para mim, serve como parâmetro pela idade das crianças [...] aqui é uma troca, não é um pedido de opinião, não. Guarda para vocês", disparou.



"O escorpiãozinho daqui de casa sabe o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Além disso, ele está com dois anos e nove meses, uma fase... quando ele está tranquilo, bem, não existe coisa melhor nesse mundo. A gente conversa, ele é um tagarela, são aqueles momentos que eu fico memorizando para nunca esquecer, que é a coisa mais linda desse planeta. E tem dias que ele está muito irritado, muito dramático, quando acontece alguma coisinha vira uma chavinha e aí é um tempão para conseguir acalmar. Sempre tento acolher, mas às vezes ele não quer e eu respeito", concluiu.