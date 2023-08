Claudia Raia expressa desejo para nova geração: 'Aprender a se preparar para maturidade'

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, neste sábado, para falar sobre a chegada da maturidade para uma nova geração de mulheres. No Instagram, a atriz listou alguns de seus desejos para as jovens que, futuramente, lidarão com a etapa da vida em que ela está agora, aos 56 anos.

"O que eu desejo para a maturidade dessa nova geração é que, primeiro: vocês têm muito mais informação do que a gente tinha. Então, vocês vão poder se preparar muito melhor. Não vamos aceitar ganhar menos que os homens. Isso é fato. Não é possível que isso seja assim, ainda", iniciou a artista através de um vídeo publicado em seu perfil.

"[Quero ver] Mulheres podendo ter filhos a partir dos 50 anos. Fazendo sua carreira primeiro, para depois serem mães, se é isso que a pessoa deseja. Se ela não quer ter filho ali naquela hora, ou está com aquela super pressão em cima dela, 'você não vai ter filhos?', 'não quer casar?', 'já está com 30 e poucos anos, vai entrar na menopausa'. [Porque é] Uma pressão absurda, né? Que as mulheres possam se preparar, possam congelar óvulos, para poderem até ter uma gravidez natural, que é muito difícil, mas acontece...", desejou Claudia, que deu à luz ao filho caçula há 6 meses.

"Se preparar para a maturidade, plantar para colher os frutos lá na frente. É isso que eu desejo para essa nova geração. Vocês podem, vocês têm informação para isso, inteligência para isso e nós estamos aqui, eu, pelo menos, com o pé na porta, tentando abrir essas portas para vocês virem atrás", concluiu a atriz.

Na legenda do registro, Claudia aproveitou para ratificar a importância de mulheres se prepararem para a maturidade. "Meu desejo mais sincero é que as meninas de hoje possam amadurecer com mais gentileza e leveza no futuro. E para nós mulheres maduras, precisamos de coragem para continuar rompendo as barreiras que nos limitam e pressionam", escreveu.

"Claro que, nem todas as mulheres podem ter os mesmos privilégios, mas acredito que um dos ganhos mais democráticos que temos hoje é o acesso à informação. E aí, bora juntar forças para melhorar o nosso futuro?", ponderou a artista.

Veja o vídeo