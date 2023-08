Sarah Poncio volta à web após um ano e explica: 'Fiquei muito doente'

Rio - Sarah Poncio, de 26 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para anunciar sua volta à web após um ano. No Instagram, a influenciadora afirmou que esteve muito doente e chegou a pesar 38 kg durante o período em que esteve afastada das redes.

"Acho que tem bem mais de um ano que não apareço aqui para falar com vocês. Estou voltando a usar rede social aos poucos, e tenho muita coisa para atualizar vocês de tudo que aconteceu comigo", iniciou ela através dos stories.

"Fiquei muito doente, estava pesando 38kg. Um dia eu conto melhor, porque foi um ano. Mas, agora, estou melhor, saudável, bem de cabeça e me exercitando", afirmou.

Em outubro de 2022, Sarah, que havia se candidatado à deputada federal no Rio, se pronunciou após perder as eleições. "Estou passando aqui com o maior sentimento de gratidão para agradecer a vocês por todo o apoio e todo o carinho. Nunca imaginei na minha vida que, aos 25 anos, eu ia estar concorrendo a uma eleição e ia ter quase 27 mil votos", disse ela que, na época, virou meme na web e foi ridicularizada por ter, supostamente, "abraçado pessoas pobres à toa".