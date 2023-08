Vídeo! Galvão Bueno toma shot de bebida direto da garrafa em balada em Jericoacoara: 'Jeri enlouqueceu'

Rio - Galvão Bueno, de 73 anos, provou que a idade não importa quando o assunto é curtir a vida. Neste sábado (19), o narrador e sua mulher, Desirée Soares, aproveitaram uma balada durante a viagem que estão fazendo juntos em Jericoacoara, no Ceará. Na festa, Galvão se soltou e até bebeu vodca direto da garrafa.

Em uma publicação, feita no Instagram, o narrador esportivo se aproxima de um rapaz, que está com uma garrafa de vodca na mão e serve a bebida diretamente na boca de Galvão. "Jeri enlouqueceu!", grita ele no vídeo após tomar o shot.

A publicação logo recebeu uma chuva de comentários. Os internautas se divertiram com o vídeo de Galvão Bueno: "Que da hora ver você curtindo assim! A 'Velha guarda da TV' só para quando fica doente ou muito velho a ponto de não conseguir mais aproveitar! Curta muito, Galvão", escreveu o humorista Victor Sarro. "Minha meta de aposentadoria!", brincou um seguidor. "Mais aleatório que o Ronaldinho Gaúcho", disse outro.