Ator da série 'This is Us' morre aos 66 anos

Rio - O ator norte-americano Ron Cephas Jones, vencedor de dois Emmys e famoso por interpretar o personagem William Hill, na série "This is Us", morreu, neste sábado, aos 66 anos. A informação foi confirmada pela revista "People", que ainda afirmou que a morte foi provocada por um "problema pulmonar de longa data".

No ano de 2021, o ator havia contado ao "The New York Times" que lidava com uma doença pulmonar obstrutiva crônica e, por conta disso, chegou a receber um transplante duplo de pulmão, o que fez com que ele ficasse internado por dois meses.

Em 2022, Ron disse em uma entrevista ao "Entertainment Weekly" que recebeu o apoio dos produtores de "This is Us" e dos colegas de elenco para enfrentar o problema de saúde. "Me seguraram quando eu estava lutando e não me deixaram ir, estiveram lá por uma parte muito difícil da minha vida. Eu sou um milagre ambulante. A ideia de não me apresentar novamente parecia pior para mim do que a morte", declarou, na ocasião.