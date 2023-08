Ana Paula Siebert não segura choro ao perder voo de Londres para o Brasil: 'Desesperada'

Rio - Ana Paula Siebert, de 35 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para desabafar sobre a perda de seu voo, que saía de Londres para o Brasil. No Instagram, a modelo, que é casada com Roberto Justus, admitiu ter ficado "desesperada" com a notícia de que não poderia embarcar e mostrou imagens do momento em que caiu no choro.

"Saímos de Nice [França] para Londres, pousamos a tempo, e a cia aérea simplesmente não nos deixou embarcar no voo para o Brasil! Eu fiquei desesperada quando eles falaram que eu teria que ficar em Londres 24 horas", explicou ela através dos stories.

Na sequência, Siebert contou que gostaria de ir para casa o quanto antes, para finalmente encontrar o marido e a filha. "Amo Londres, mas passear era zero prioridade. Eu queria ver minha filha, meu marido! Ela faz a tabela da minha chegada e risca os dias, ela estava muito feliz que eu chegaria, porque riscou o último quadrado. Daí eu fiquei explicando, e o coração dói demais. Todos os voos lotados!", explicou. "Aproveitem! Quando você é solteiro, perder o voo vira uma festa porque é a oportunidade de conhecer uma cidade nova. Eu, casada e mãe, só fiquei desesperada de saudade", lamentou.

Por fim, a loira admitiu ter utilizado o tempo forçado na cidade para fazer um passeio e comprar novas roupas. "Já que perdemos o voo, já chorei, já fiquei chateada. Agora, vamos curtir Londres. Vamos passar em tudo quanto é lugar para esquecer o que aconteceu", concluiu.