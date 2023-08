Faustão enfrenta piora de problema de saúde e precisará de transplante cardíaco, diz boletim

Rio - Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o início de agosto, Faustão , de 73 anos, enfrenta uma piora no quadro de insuficiência cardíaca e precisará passar por um transplante de coração. De acordo com o boletim médico divulgado na noite deste domingo, o apresentador já foi incluído na fila única de transplantes e tem passado por sessões de diálise.

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", diz o comunicado.

"Por sorte eu ainda não morri, estou preparado para as coisas da vida! Tenho o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaiotto. Fernando Bacal, professor, um dos cardiologistas mais conceituados do mundo [...] Eu estou ainda neste tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia devem fazer. E eu peço que, quem gosta de mim, reze. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isto, quem decide é o chefe lá em cima", concluiu o comunicador.