Larissa Manoela lembra período sem plano de saúde e comenta sofrimento por afastamento dos pais

Larissa Manoela, de 22 anos, recordou a época em que ficou sem plano de saúde e falou sobre seu atual patrimônio, após romper a sociedade com os pais, Silvana Taques Elias Santos e Gilberto Elias Santos, no segundo trecho de sua entrevista exibida no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo. A advogada da artista, Patrícia Proetti, também participou do programa e deu detalhes sobre os bens da atriz, estimados em R$18 milhões.

"Quando se diz R$ 18 milhões, estamos falando de imóveis", informou a profissional. Esse valor se refere as nove propriedades que fazem parte das duas empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais, das quais ela abriu mão, e mais uma casa comprada no exterior no nome de Silvana e Gilberto.

Atualmente, Larissa diz que só tem uma casa. "Eu tenho um apartamento que acabei de vender para poder pagar a casa em que eu estou morando hoje. E que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar", afirmou a artista, à repórter Renata Capucci. Segundo a advogada de Larissa, na época da compra do imóvel, a atriz chegou a ter o crédito negado. "Porque ela não tinha movimentação bancária. Não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário".

A profissional ainda ressaltou que Larissa não tinha autorização dos pais para usar seu dinheiro e cartões de crédito sem permissão. "Depois dos 18 anos lhe eram fornecido cartões de crédito, sim, mas ela não tinha autorização para uso. Tanto que se quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir, (...) e o pai então autorizava e dizia inclusive em qual cartão poderia comprar. Ela tinha uma vida que os pais forneciam para ela".

Ao assumir a posse de sua carreira e de sua empresa, em fevereiro, Larissa teria se surpreendido ao saber das transferências feitas por seus pais. "Quando ela toma posse da carreira dela, muitas frentes se abriram...Recentemente ela foi analisar o que tinha acontecido no último ano, de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023 e ela e surpreende verificando que havia várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais. As quantias são diluídas, mas a soma é superior a R$5 milhões", afirmou Patrícia.

Larissa também descobriu que alguns impostos da empresa não tinha tinha sido pagos, e que em junho deste ano, estava sem plano de saúde por falta de pagamento. "Eu fiquei três meses sem plano de saúde. Sem saber", disse a atriz. No mesmo mês, Larissa foi impedida de entrar em um dos imóveis da família, na Zona Oeste do Rio. "Não pude entrar. Eu não queria nem chegar a ir até o apartamento, mas sim tirar correspondências e coisas que vinham em meu nome. Mas o meu acesso foi bloqueado", contou.

Através de uma nota enviada por advogados, os pais da atriz dizem que Larissa se recusa a conversar com eles. "Eu tive muitas conversas, muitas tentativas. Estamos falando dos meus pais, eu sou filha única. É uma dor muito grande falar sobre isso. Eu tentei poupar e sofri calada", desabafou a artista.

Tentativa de reaproximação

O trecho de uma conversa entre Larissa e a mãe, Silvana, na véspera do Natal do ano passado, foi mostrada no "Fantástico". Na ocasião, os pais da atriz foram convidados a passar a data na casa da família do noivo da artista, André Luiz Frambach, mas não compareceram. A atriz, então, enviou uma longa mensagem para sua mãe e recebeu uma resposta atravessada.

"Converse com as pessoas que te querem bem e te amam. A vida é muito curta para não aproveitar cada momento positivo dela, saber reestruturar os momentos mais difíceis, aprender com eles, evoluir como ser humano. Importante é a gente ser feliz, curtir e desfrutar, começou. "Hoje a gente tá aqui amanhã a gente pode não estar. Te amo muito mãe, infinitamente! Deus te abençoe. Saudade! Sinto falta da minha melhor amiga. Estou aqui para quando você quiser. Uma linda noite de natal!", completou.

Silvana, no entanto, respondeu: "Vai à m*rda, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei Você fez suas escolhas e eu também".

Na entrevista, os conflitos de Silvana com André Luiz também foram citados por Larissa. "Eu sentia que era muito fácil colocar a culpa em quem estava comigo e, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que talvez ela não ia conseguir proteger para sempre".

Mãe rebate acusações de Larissa

"Ela [Larissa Manoela] sempre teve o cartão de crédito sem limite. Tinha a senha e acesso a este dinheiro. Você acha mesmo que a Lari não teria R$ 10 ou sei lá quanto para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Ela sempre pôde comprar o que quisesse, de qualquer valor, inclusive carro, bolsa, sapato, que eu acho bem mais caro do que um milho na praia", afirmou Silvana.

Em outro trecho, sem citar o nome de André Luiz Frambach, atual noivo de Larissa Manoela, Silvana contoo que um dos áudios que a atriz revelou no "Fantástico" aconteceu durante uma conversa entre as duas sobre a escolha do relacionamento de Larissa, que, desde o início, ela foi contra.

"A gente estava conversando sobre a escolha dela para o futuro. Eu, como mãe, dei a minha opinião e ela simplesmente falou: 'Eu já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram a de vocês. Eu estou me descobrindo mulher, eu amo a pessoa e é isto o que eu escolhi' E aí eu falei: 'Então, sendo assim, como eu não posso ser ouvida, pelo jeito eu só teria o título de mãe", contou.

