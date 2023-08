Internado, Faustão recebe apoio de celebridades na web: 'Na torcida'

Rio - Inúmeros famosos usaram as redes sociais, na noite de domingo, para prestar apoio a Faustão, de 73 anos, após a divulgação da notícia de que o apresentador enfrenta uma piora no quadro de insuficiência cardíaca e precisará passar por um transplante de coração. Nomes como Péricles, Luciano Huck, Gloria Perez e Drica Moraes enviaram mensagens de carinho ao comunicador.

Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor Péricles foi um dos primeiros a enviar uma mensagem de carinho ao apresentador. Ao compartilhar registros de momentos em que esteve ao lado de Faustão, o sambista ratificou que torce e tem orado pela melhora do amigo, que está internado desde o início do mês de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"Meu querido Faustão, companheiro e parceiro de trabalho em tantos momentos importantes, estamos todos na torcida por você. Que Deus te abençoe com saúde e que logo possamos estar juntos novamente! Estamos em oração por você, meu amigo. Deus é grande e poderoso, temos fé", escreveu o artista.

Veja o que outros famosos disseram

Luciano Huck, apresentador: "Fausto Silva pediu orações. Estamos aqui em oração e buscando enviar todo nosso amor pra que ele se recupere o quanto antes. Força, amigo!".

Fausto Silva pediu orações. Estamos aqui em oração e buscando enviar todo nosso amor pra que ele se recupere o quanto antes. Força, amigo! — Luciano Huck (@LucianoHuck) August 20, 2023

Sergio Mallandro, humorista: "Quem conhece e conviveu com Faustão sabe o ótimo caráter e o coração imenso que ele tem! Peço a todos os meus amigos e seguidores que façam uma energia bem positiva, através de suas orações e rezas, porque se fizermos com muita fé, vamos ajudá-lo a sair dessa situação, tenho certeza! Faustão merece todo o carinho e amor, pela grande pessoa que é. Falo isso porque o conheço! Obrigado, e vamos com fé! Conto com vocês!".

Gloria Perez, autora de novelas: "Força e fé, Faustão!".

Força e fé, Faustão pic.twitter.com/4za19xK2mo — Gloria Perez (@gloriafperez) August 20, 2023 Drica Moraes, atriz: "Força e fé, Fausto Silva, muito amado". , atriz: "Força e fé, Fausto Silva, muito amado".

Cristiana Oliveira, atriz: "Faustão, querido! O brasil está todo torcendo por você! Vai dar tudo certo! Deus te abençoe! Você é muito amado!".

Leona Cavalli, atriz: "Vibrando pela recuperação do querido Faustão, que sempre apoiou e recebeu a mim e a tantos artistas com tanto carinho".

Kaysar Dadour, ator: "Grande Faustão, que Deus te dê muita força. Eu tenho certeza que você vai sair muito melhor dessa! Meu pai também acabou de fazer uma cirurgia de coração aberto e, graças a Deus, agora ele está muito bem. Estou em oração por você! Obrigado por tudo, de coração. Eu tenho muita fé que você ficará bem e, já, já. voltará para deixar todo mundo feliz! O Brasil inteiro está em oração".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KaysarDadour (@kaysar.dadour)

Marcos Mion, apresentador: "Faustão! A gente te ama! Como você disse: 'quem decide é o chefe lá em cima', mas a gente, aqui embaixo, está de mãos dadas com fé inabalável! Vai dar tudo certo! Resgatei esse vídeo no rolo de câmera pra mandar todo poder de cura que o amor e a oração podem prover! O poder de cativar qualquer ser humano é raro e é seu, Fausto! Esse vídeo comprova sua luz especial e o quanto sua personalidade entra em todos corações! Você é eterno, meu amigo! Com carinho, Família Mion".

Os Paralamas do Sucesso, banda: "Querido amigo Faustão, estamos aqui mandando boas energias e te desejando uma rápida e ótima recuperação".