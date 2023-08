Jennifer Lopez celebra um ano de casamento com Ben Affleck nas redes sociais

Rio - Jennifer Lopez, de 54 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar seu primeiro ano de casamento com o ator Ben Affleck, de 51. No Instagram, a cantora aproveitou para compartilhar duas fotos inéditas da festa da cerimônia, que ocorreu na casa do artista, e declarou seu amor ao marido.

"Faz um ano hoje", iniciou ela na legenda dos cliques em que aparece sorridente. "Caro Ben, sentada aqui, sozinha, olhando para o meu anel e sentindo-me completa... Isso me faz querer cantar... Como acabamos aqui, sem um retrocesso? Oh, meu Deus, isto é minha vida…", acrescentou J-Lo.



Jennifer e Ben se casaram em Las Vegas, no dia 16 de julho de 2022, e contaram apenas com a presença dos filhos. Um mês depois, o casal recebeu inúmeros convidados para a grande festa, realizada na mansão do ator, localizada em Geórgia, nos Estados Unidos.