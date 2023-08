Sandy mostra encontro com atores de extinto seriado e fãs reagem

Rio - Sandy, de 40 anos, empolgou os fãs ao compartilhar, no Instagram, neste domingo, uma foto ao lado de Karina Dohme, Bruna Thedy, Douglas Aguillar, José Trassi e Wagner Santisteban, com quem contracenou no extinto seriado "Sandy e Junior" (1999-2002), da TV Globo.

"Que dia! Faltou uma galera e ficamos com mais saudade? Mas valeu muito! Muito amor para sempre!", escreveu Sandy na legenda.

Não demorou muito para os internautas reagirem ao clique. "Que lindos. Impossível não sentir uma 'nostalgia' ao ver essa foto de vocês juntos. Queremos um episódio do reencontro do seriado anos depois", pediu um usuário da rede social. "A adolescência de muita gente em uma foto só ", comentou outro. "Que tudo ver vocês juntos, amo", disse uma terceira pessoa.