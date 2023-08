Bárbara Evans perde paciência ao ser questionada sobre relação com mãe: 'Parem'

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, na noite de domingo, para interagir com os fãs e acabou se estressando com uma pergunta a respeito de sua relação com a mãe, Monique Evans, de 67. No Instagram, a modelo garantiu que possui uma boa relação com a mãe, apesar da convivência conturbada entre as duas no passado.

"Por que sua mãe aparece pouco?", indagou um internauta ao que a loira, impaciente, respondeu: "Parem de criar coisas na cabeça de vocês em relação à minha mãe. Existe uma vida fora do Instagram".

"Nós nos amamos do nosso jeito, acertamos, erramos… Vivemos uma vida normal. Parem de tentar colocar fogo onde não tem! Que coisa chata!", acrescentou Bárbara.

Na última sexta-feira, a influenciadora também havia recebido perguntas a respeito de sua relação com Monique. "Antes a gente brigava bastante. Hoje, quando vemos que vamos bater de frente, nos calamos e ficamos um tempo sem falar até esfriar, mas sem brigas", contou, na ocasião.