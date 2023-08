Isis Valverde se diverte durante jantar com Marcus Buaiz

Isis Valverde, de 36 anos, e Marcus Buaiz, de 44, estiveram em um restaurante da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. No local, o casal mostrou muita sintonia e deu boas risadas.

Já no último dia 12, a atriz e Marcus marcaram presença na abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Isis prestigiou a estreia de "Angela", filme em que interpreta Angela Diniz, vítima de um dos casos de feminicídio mais conhecidos no Brasil.