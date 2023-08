Renato Aragão puxa aplausos e agradece Record TV após polêmica com 'Criança Esperança 2023'

Rio - Renato Aragão, de 88 anos e Dedé Santana, de 87, foram entrevistados pelo jornalista Michael Keller no quadro de celebração dos 70 anos da Record TV, exibido no último "Domingo Espetacular". Durante a homenagem, o eterno Didi Mocó que, recentemente, ficou magoado com a TV Globo após não ter sido convidado para participar do "Criança Esperança" , aproveitou para aplaudir e agradecer à emissora pelo reconhecimento do seu trabalho.

"O que a gente tem que agradecer é o legado, é o que vocês fizeram para todos nós, para milhões e milhões de brasileiros. Isso jamais será esquecido, pois foram gerações e gerações que riram muito com vocês e a gente só tem que agradecer", ponderou o repórter ao enaltecer a trajetória da dupla durante o programa "Os Insociáveis", de 1971.

"Nós é que temos que agradecer a você, a tudo isso que você trouxe aqui... Lembrar daquele tempo, saudoso... Mas quem sou eu para dizer isso frente à importância da Record que nos ajudou muito e ajudou muita gente, e ainda podem ajudar muito mais", respondeu Renato, que logo em seguida puxou palmas para a emissora e foi prontamente acompanhado por Dedé.

No início do mês de agosto, Lilian Aragão, mulher de Renato Aragão, informou ao jornal "Folha de S. Paulo" que o humorista havia ficado extremamente magoado com a TV Globo após ter ficado de fora do "Criança Esperança 2023", projeto que ajudou a criar no ano de 1986.

"Ele se dedicou ao 'Criança Esperança' por quase 30 anos!", disse ela, na época, ao alegar que o marido se sentiu desvalorizado. "Ele ficou animado com os anúncios do programa. Achou que seria lembrado, mas não deram nem um telefonema", contou.

Veja a entrevista completa