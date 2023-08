Jojo Todynho fala sobre boato de medo do cancelamento após bariátrica

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, comentou o boato de que estaria com medo de ser criticada caso soubessem que ela se submeteria à cirurgia bariátrica. Em uma entrevista concedida ao "Fantástico", no último domingo, a cantora alegou não temer retaliações na web, pois nunca "romantizou" a obesidade.

"Tiveram pessoas que vieram me dizer que eu estava com medo de ser cancelada. Cancelada por estar buscando saúde? Cancelada por estar buscando uma vida melhor?", questionou Jojo à Renata Ceribelli, referindo-se aos rumores de que ela havia escondido que faria o procedimento por temer a reação dos fãs.



"Eu quero ser mãe, quero ter qualidade de vida para passar para os meus filhos. O que fiz é um ato de me amar", revelou a artista.