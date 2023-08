Fernanda Gentil desabafa sobre conciliar vida profissional e maternidade

Rio - Após integrar o time da CazéTV na cobertura da Copa do Mundo Feminina, Fernanda Gentil desabafou sobre a falta que sentiu dos filhos durante o tempo que passou entre Austrália e Nova Zelândia, países que sediaram o evento. Nesta segunda-feira, a apresentadora comentou o desafio que é conciliar o trabalho com a vida pessoal.

"Os últimos 35 dias foram uma montanha russa de sensações e emoções. Um carrossel de sentimentos, que pode ser representado por esse também carrossel, só que de fotos. Aqui, as fotos de trabalho e saudade se alternam - e exatamente assim com os meus dias - acordava louca de vontade de estar com eles, e dormia consciente e conformada de que tudo aquilo ali era também por eles", iniciou o relato.

"Uma mistura de gratidão por estar mergulhada em uma parte tão grande da história do esporte, com dor física por tantos dias longe do meu porto seguro. Um mix entre o êxtase de voltar a exercer esse papel dentro da minha profissão, pela qual sou tão apaixonada, e a saudade dilacerante dos meus que deixei em casa", acrescentou.

Ela ainda comentou as alegrias de sair de casa para realizar seu ofício. "A mesma viagem que me tira de casa me mostra lugares lindos, diferentes e novos. Me apresenta equipes maravilhosas feitas por pessoas especiais. Me traz amizades para além do trabalho. Me dá a chance de informar, divertir e comunicar - que é o que eu sinto que nasci para fazer", escreveu.