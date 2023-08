Danielle Winits e André Gonçalves anunciam separação: 'Decidimos seguir por caminhos distintos'

Rio - Danielle Winits, de 49 anos, e André Gonçalves, de 47, não estão mais juntos. Os artistas usaram o Instagram, na tarde desta segunda-feira, para anunciar o fim do casamento depois de sete anos juntos. Em nota compartilhada na rede social, o ex-casal não entrou em detalhes sobre o motivo que levou à separação e pediu a compreensão dos seguidores.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo", declararam os atores, em nota assinada por ambos.

Em seguida, Danielle e André explicaram a decisão de vir a público com a notícia do divórcio: "Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento. Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos", finalizaram.

Danielle Winits e André Gonçalves se casaram 2016 e não tiveram filhos filhos. A atriz é mãe de dois meninos, de 15 e 12 anos, frutos de antigos relacionamentos com os atores Cássio Reis e Jonatas Faro, respectivamente. Enquanto isso, André é pai de Manuela, de 24 anos, com a atriz Teresa Seiblitz, Pedro, de 21, de uma relação com Myrian Rios, e Valentina, 20, do ex-casamento com a jornalista Cynthia Benini.

Confira: