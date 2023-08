Flor Gil emociona com declaração para a tia, Preta, após cirurgia: 'Sua força inspira'

Rio - A cantora Preta Gil, que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino na última quarta-feira (16), foi pega de surpresa por uma declaração emocionante da sobrinha mais velha, Flor Gil. Nesta segunda-feira (21), a primogênita da chef Bela Gil usou suas redes para mandar uma mensagem de apoio e expressar seu carinho pela a tia neste momento difícil."Sua força me inspira e inspira tantos! Ver você passando por isso dói demais, porém estamos na reta final e a felicidade que isso traz é maior do que qualquer outra coisa. Você é a mais poderosa! Que essa recuperação seja o mais tranquila possível, com o trabalho impecável de todos os médicos e o cuidado e o amor da família, dos amigos e de seus milhares de fãs. Já está dando certo! Essa sua força é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Te amo loucamente, tia", escreveu a artista mirim na legenda da publicação. A foto escolhida para ilustrar o texto foi uma das mãos entrelaçadas das famosas, tirada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde a filha do cantor Gilberto Gil se recupera.Preta logo respondeu a sobrinha, usando os comentários para retribuir a declaração: "TE AMO ALÉM DO INFINITO", afirmou a cantora. Internautas também se emocionaram com as palavras de Flor e aproveitaram para desejar força à família na postagem. "O amor de vocês é inspirador! @pretagil, já deu tudo certo", garantiu uma pessoa. "Que linda e verdadeira sua declaração pra @pretagil, Flor!!", admirou outra. "Toda força do mundo pra vocês. Amamos e oramos muito pela família", contou uma terceira. "Vai dar tudo certo, Florzinha, ela vai ficar bem!", tranquilizou mais uma.