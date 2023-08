Gabriela Pugliesi anuncia espera do segundo filho com Túlio Dek

Rio - Nesta segunda-feira, Gabriela Pugliesi anunciou que espera o segundo filho com Túlio Dek. A influenciadora de 37 anos, que é mãe de Lion, de 9 meses, contou que está no terceiro mês de gestação e mostrou a reação do marido ao descobrir que será pai novamente.

"Três meses de gravidez do nosso segundo bebê! Eu nem acredito que isso está acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada Deus!", comemorou. Nos comentários, o artista brincou com a futura chegada de mais um herdeiro. "Nesse ritmo dá pra gente fazer mais três até 2026. Aqui é roça, tem tempo ruim não. Vamo", escreveu.

Na postagem divulgada, Túlio Dek surgiu celebrando a novidade ao lado do primogênito. Sabia, bobona. Prepara, vou fazer mais três [filhos] depois desse. Olha o irmãozinho chegando aí ou uma irmãzinha", celebrou.