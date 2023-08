Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após internação por Covid-19

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira, após ser diagnosticado com Covid-19. O artista de 87 anos foi internado ao apresentar sintomas gripais, na última quinta-feira.

Renata Domingues, mulher do apresentador de "A Praça É Nossa", usou as redes sociais para comemorar ao retorno do marido para casa. "Estamos de alta. VIVA! A COVID nos pegou e a gente se tratou. Agradeço a Deus a todo momento por me trazer calma, esperança e certeza que TUDO é da vontade dele… dias difíceis e superados. Cada obstáculo, saio mais forte! Obrigada e obrigada. SE CUIDEM", escreveu a médica.

Não é a primeira vez que o apresentador recebe diagnóstico de covid-19. Em 2021, ele chegou a ficar internado por 10 dias após contrair a doença. "Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim... E agradecer finalmente mais uma vez a Deus e minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!", escreveu Carlos Alberto na ocasião.