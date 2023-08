Paolla Oliveira torce por recuperação de Fausto Silva: 'Afeto e vibrações'

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 41 anos, usou as redes para mostrar seu apoio para o apresentador Fausto Silva, de 73, que está internado desde a última quinta (17) para tratar um caso de insuficiência cardíaca . Nesta segunda-feira (21), a famosa desejou uma rápida recuperação ao amigo e aproveitou para relembrar alguns momentos marcantes que viveu no antigo 'Domingão do Faustão'.Na postagem, a artista reuniu clipes de participações suas no programa de 2009 a 2011 para ilustrar sua declaração para o famoso. "Esse post é de afeto e vibrações de plena recuperação ao Faustão. Amigo e profissional por quem tenho extremo respeito e que faz parte de tantos momentos da minha vida artística. Cada participação no programa era carregado de emoção, risadas, amigos e boa comida. Saúde, Fausto", desejou a atriz na legenda da publicação.Internautas seguiram o exemplo de Paolla e também foram aos comentários mostrar seu apoio para o apresentador: "Ele com certeza é a pessoa que mais acompanhou de pertinho a carreira de muitos artistas! Que ele se recupere logo", escreveu uma fã. "Energias positivas para o nosso querido Faustão!", declarou outra. "Os domingos não são mais os mesmos sem a voz dele narrando as icônicas 'Videocassetadas'! Que Deus faça o melhor e tudo dê certo", disse um terceiro. "Força, @faustosilvaofcial! Estamos com você!!", afirmou mais uma.