Maisa compartilha álbum de viagem em hotel luxuoso no Ceará: 'Paraíso'

Rio - Maisa compartilhou com os seus seguidores, nesta segunda-feira (21), os registros de sua viagem para o Ceará. A apresentadora ficou hospedada em um hotel luxuoso na Praia do Taíba com direito a piscina com vista para o mar.

"Aproveitei cada segundo e agora vou dividir esses momentos com vocês", escreveu na legenda da publicação.

Nos stories, a artista contou que foi para o Ceará curtir o aniversário do amigo e cantor Nattan, na última quinta-feira (17), mas teve um imprevisto e acabou estendendo a viagem para passar o fim de semana. "Chegamos sexta nesse paraíso", revelou.