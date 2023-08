Patrícia Ramos mostra novo apartamento e revela que trouxe móveis de sua antiga casa

Rio - Patrícia Ramos fez um tour por seu apartamento luxuoso, nesta segunda-feira (21), e revelou, durante participação no videocast "PodDelas", que trouxe os móveis de sua casa antiga, onde morava com o ex-marido, Diogo Vitorio, para a nova residência. A apresentadora anunciou o fim do relacionamento de cinco anos em maio deste ano.

"Tudo o que tinha na casa, eu trouxe para cá. Até a árvore do jardim", disse ao explicar que toda a decoração foi idealizada por ela. "Decorei tudo. Estava do zero, não tinha nada".

A influenciadora afirmou ainda que está preferindo morar em apartamento. "Porque, principalmente agora que estou sozinha, é linear, sabe? Não tem aquela coisa da escada. Eu morava em uma casa de três andares, com cinco quartos, seis banheiros".

Ao mostrar detalhes de sua varanda, Patrícia brincou: "Coloquei cortina porque meus vizinhos estavam me olhando passar de calcinha aqui". Ela explicou que, apesar da distância, eles davam zoom. "Dá para ver que sou eu porque meu cabelo não engana ninguém", explicou.

Em seguida, a influenciadora mostrou um quarto de closet com roupas divididas por cores, além de coleções de sapatos e bolsas.