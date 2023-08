Bruna Marquezine veste look grifado para assistir a musical no Rio

Rio - Bruna Marquezine, de 28 anos, assistiu ao musical "O Jovem Frankenstein", na noite desta segunda-feira, no Teatro Multiplan, localizado no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Vestindo um look grifado, a atriz marcou presença em uma sessão especial apenas para convidados do espetáculo protagonizado por Marcelo Serrado e Dani Calabresa, que está em cartaz até 8 de outubro.

Esta foi a primeira aparição pública da artista após o lançamento de "Besouro Azul", filme da DC Comics em que Bruna faz sua estreia em Hollywood. Colecionando críticas positivas , a brasileira interpreta Jenny Kord, fazendo par romântico com Xolo Maridueña, que assume o papel de Jaime Reyes, protagonista da trama. Atualmente, também é possível ver Bruna na reprise da novela "Mulheres Apaixonadas", em que a atriz conquistou o Brasil na pele de Salete, aos 7 anos.