De férias em Portugal, Susana Vieira posa de maiô e chama atenção com 'pernões'

Rio - Susana Vieira deixou seguidores impressionados com seus "pernões" em sua postagem mais recente do Instagram. Nesta segunda-feira (21), a artista, de 80 anos, compartilhou uma série de cliques tirados na região de Algarve, em Portugal, onde a famosa passa férias com a família.



"Família na praia", escreveu a atriz na legenda do post. Nas fotos, Susana surge usando um maiô de alça estampado com flores azuis, um chapéu de palha e óculos escuros, surpreendendo com suas pernas definidas que chegam até a reluzir no Sol da praia de Vilamoura. Ao seu lado aparecem seu único filho, Rodrigo Cardoso, de 58 anos, e a esposa, Ketryn Goetten, de 42.



Internautas ficaram admirados com a beleza da artista na publicação e a encheram de elogios nos comentários: "Branca Letícia de Barros Motta venceu", brincou um fã, fazendo referência ao papel de Susana na novela 'Por Amor'. "Rainha! Que diva poderosa", disse outra. "Como pode ser tão linda, Susana?", indagou uma terceira. "Admiro seu talento, sua energia, seu super astral envolvente e sua fome de vida!", contou mais uma.