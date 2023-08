Anitta abre o jogo sobre críticas e confessa: 'Achava que minha vida estava destruída'

Rio - Anitta, de 30 anos, abriu o jogo sobre como lida com as críticas em participação no podcast "Podpah", nesta segunda-feira, no YouTube. Durante o programa transmitido ao vivo, a cantora falou sobre os comentários machistas que recebe após um dos apresentadores questionar a artista sobre seu início de carreira.

"Quer contar pra gente o que você fez? Você sempre quis cantar?", perguntou um dos entrevistadores. "Eu dei para alguém, imagina...", disparou a Poderosa, fazendo piada antes de acrescentar: "É o que o povo pensa, que eu cheguei, escolhi alguém, dei, e assim consegui tudo". "Ninguém tem coragem de falar na minha cara, porque vai tomar um pesado de volta", completou a famosa.

No entanto, a cantora relembrou um período em que se deixava abalar pelos comentários negativos: "Cheguei em casa pele e osso, acabada. Perdi o brilho. Por dentro, estava destroçada, achava que a minha vida estava destruída... Quando fiz plástica e fui para TV pegar meu prêmio, todos os lugares só falavam disso. Minha mãe me proibiu de ligar a TV. Em todas as entrevistas, eu falava: 'não estou nem aí'. Mas eu dava muita atenção a isso. Agora é: não gostou, próxima página", declarou.

Em outro momento, Anitta entrou em detalhes sobre seu novo estilo de vida, em que procura equilibrar os compromissos profissionais com momentos de lazer e cuidados pessoais. "Eu nunca mais vou ser a pessoa que trocava a vida pelo sucesso profissional. É uma falsa ilusão que ter muitos fãs, ter muito dinheiro e ser muito bem-sucedida vai preencher a gente. Se você não estiver por dentro resolvida com as suas sombras, você não vai ser feliz", alertou a cantora, que vive um romance com o ator italiano Simone Susinna.

"Minha música era número um e eu não estava feliz. Agora, estou tão plena e completa que amanhã, se eu perder tudo, não acaba com a minha vida. Agora tiro férias o tempo inteiro, tenho folga... Mesmo que o mundo inteiro me odeie, eu me admiro e me amo tanto que não existe ninguém melhor que eu. Se eu que sou a mais fod* do mundo, na minha opinião, me amo, não importa mais nada. Estou caminhando para esse lugar", continuou a dona do hit "Envolver".

A artista relacionou a mudança aos problemas de saúde que enfrentou no ano passado, quando passou por uma cirurgia para tratar a endometriose e ainda foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, relacionado aos casos de esclerose múltipla. "Quase faleci no ano passado. Mas sou grata, porque graças a isso consegui parar, olhar para mim e ver que eu precisava mudar para melhorar. Consegui ter uma vida mais saudável e mais feliz", afirmou.

"Não estava conseguindo subir no segundo andar na minha casa, perdi todo o meu cabelo, perdi 20 kg... Minha família rezando por mim todo dia. Fiquei cinco meses indo para hospital. Falei: 'Vou procurar ajuda espiritual'. Procurei a solução dentro de mim. Você tem que se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem com você", disse Anitta.