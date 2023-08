Carolina Dieckmann surge de topless em fotos de viagem à Grécia

Rio - Carolina Dieckman, de 44 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar mais fotos das férias que tira, após o fim da novela "Vai na Fé", da TV Globo. Em postagem no Instagram, a atriz mostrou os detalhes de uma ida à praia em Antiparos, na Grécia, incluindo um clique em surge de costas fazendo topless ao vestir apenas a parte de baixo do biquíni.

"Um biscoito pra Grécia, que não proíbe o topless. Das águas transparentes, que mais parecem pedras preciosas. Chão de conchinhas que fazem cafuné no pé. Romãs no meio do nada. Gatos de rua mais dóceis do mundo. O aperol mais delicioso. O sol mais laranja. Um peixe que desmancha na boca. Um luar que meu Deus do céu…", declarou a global, na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios de fãs e amigos da artista: "Um espetáculo, perfeita, iluminada", escreveu um seguidor. "Que água você bebe, minha filha? Quero beber também", pediu outra internauta. "Meu Deus, gente…. Avisa antes!", comentou Juliana Paes. "Travou tudo aqui", brincou Letícia Salles, que também esteve na novela de Rosane Svartman, no papel de Érika.

Confira: