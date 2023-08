Sandra Annenberg relembra início de romance nos bastidores do 'Fantástico'

Rio - Sandra Annenberg compartilhou, nesta segunda-feira (21), registros da celebração dos 50 anos do "Fantástico", da TV Globo. Na publicação, a apresentadora relembrou que conheceu o seu marido, o jornalista Ernesto Paglia, nos bastidores do programa. Os dois estão casados desde 1996.

"Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Mas o que é mais importante pra mim é que foi lá que conheci o amor da minha vida!", contou.

Sandra explicou que quando entrou no programa, ainda cursava a faculdade de jornalismo. "O diretor do programa me disse: 'Você tem que aprender a fazer reportagem. Vai seguir o melhor repórter da televisão brasileira'. E me pôs para acompanhar o Ernesto. Segui à risca a orientação… e o sigo até hoje!", escreveu.

A apresentadora, que comandou o Fantástico por três anos, ainda ressaltou a felicidade por ter sido convidada para comemorar com a equipe de São Paulo. "Fiquei muito feliz de ter sido convidada, afinal, faz 27 anos que não estou mais lá".