Um time de famosos marcou presença em uma sessão especial para convidados do musical 'O Jovem Frankenstein', no Teatro Multiplan, localizado no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira.

Além de Bruna Marquezine, Sophia Abrahão, Marcella Rica, Marina Molina, Claudia Ohana, Paula Burlamaqui, Thati Lopes e mais celebridades prestigiaram o espetáculo protagonizado por Marcelo Serrado e Dani Calabresa, que está em cartaz até 8 de outubro.