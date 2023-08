Jornalista decide apagar registro de entrevista com mãe de Larissa Manoela após críticas na web

Rio - Chris Flores, de 45 anos, optou por apagar o vídeo da entrevista com Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, após receber inúmeras críticas na web, nesta segunda-feira. A jornalista, que é apresentadora do programa "Fofocalizando", do SBT, foi acusada de não ter mostrado provas contundentes durante seu bate-papo com a empresária, realizado no último domingo.

Em meio à enxurrada de comentários, Chris aproveitou para falar sobre a situação durante a exibição da atração da emissora de Silvio Santos e prometeu trazer as provas requeridas pelo público. "Atualizamos questões que foram tratadas ontem no programa 'Fantástico'. A Larissa trouxe novas acusações, então, entramos em contato com o advogado e a Silvana para que a gente traga para você essas respostas", disse.

"Aqui o que a gente faz é jornalismo, independente do que achem", concluiu ela, que ainda alegou apenas querer mostrar "o outro lado".

Durante o último "Fantástico, Larissa Manoela rebateu as acusações de que não tentou se reaproximar dos pais, ponto levantado durante a entrevista concedida por Silvana à Chris Flores. "Eu tive muitas conversas, muitas tentativas. Estamos falando dos meus pais, eu sou filha única. É uma dor muito grande falar sobre isso. Eu tentei poupar e sofri calada", desabafou a artista, que chegou a mostrar um print em que era mandada "à m*rda" pela própria mãe após desejar um "feliz natal".

Veja o vídeo