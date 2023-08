Após Chris Flores receber críticas, Ratinho sai em defesa da jornalista: 'Deu um show'

Rio - Ratinho, de 67 anos, demonstrou apoio à Chris Flores, de 45, e elogiou a jornalista durante o "Programa do Ratinho", do SBT, na noite desta segunda-feira, após ela receber críticas dos internautas devido a entrevista com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. O apresentador ainda aproveitou a ocasião para palpitar sobre a briga envolvendo a atriz e seus pais.

"Quero mandar um beijo para uma pessoa muito especial para mim, a Chris Flores. Um assunto que tá chamando muita atenção é o assunto daquela menina lá", disse ele, que não lembrou o nome de Larissa Manoela e pediu ajuda aos colegas de trabalho. "Ela conseguiu dar um furo de reportagem, um assunto do momento. Então, eu quero dar os parabéns pra você. Você mostrou uma capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela, e tem muita gente falando bobagem. Você conseguiu mostrar um outro lado desse assunto, que, infelizmente, causa interesse no nosso povo. Falo infelizmente porque é briga de família, é uma coisa que tinha que ser resolvida dentro de casa, não precisava ter nada disso", continuou.

O apresentador ainda acusou as pessoas de estarem com inveja do 'furo' de Chris ao conseguir entrevistar Silvana. "Eu sei de jornalistas, repórter que ofereceu até dinheiro para Silvana dar entrevista, e ela não deu. E tem gente criticando. Acredito que é pura inveja da matéria que você conseguiu, tenho certeza. Pensa num povo invejoso, toda classe tem invejoso. Tem vizinho invejoso, tem parente invejoso, tem irmão invejoso e tem jornalista invejoso também".

"Graças ao seu talento você conseguiu fazer uma baita de uma entrevista. Então, não ligue para quem te critica. Se eu fosse pensar em todo mundo que me critica até hoje, eu nem teria começado. Então, você é uma baita de uma jornalista, você deu um show, você convidou a Larissa Manoela para ela vir te dar uma entrevista, ela não quis. Só falou para outra lá, pra plim plim (TV Globo)", destacou.

Na sequência, Ratinho decidiu opinar sobre a briga entre Larissa e seus pais. "Eu acho que tudo é muito ruim em briga de família. Há uma tendência no mundo de acabar com a família e com a religião. Eu quero só dizer o seguinte: ‘eu vou a vida inteira defender família e religião’. E acho muito feio briga de família na televisão, negócio que dá para resolver lá em casa, com dois advogados, conversa ali, proseia. ‘Ah, mas a menina é coitadinha’. A menina não é coitadinha coisa nenhuma. Tem aquele noivo dela, e gente quando tá apaixonada faz um monte de cag*da. A verdade é essa. Não é ela não, qualquer um".

O apresentador, por fim, disse que a treta não deveria ter se tornado pública. "A família também não devia expor isso, devia ficar quieto, cala a boca, deixa a menina viver a vida dela, problema dela. Lava (roupa suja) em casa. Eu não tô do lado de ninguém, mas se quisessem vir ao meu programa, ia dar uma baita de uma audiência".

'O que a gente faz é jornalismo'

No "Fofocalizando", desta segunda, Chris se manifestou sobre as críticas que tem recebido e prometeu trazer as provas requeridas pelo público. "Atualizamos questões que foram tratadas ontem no programa 'Fantástico'. A Larissa trouxe novas acusações, então, entramos em contato com o advogado e a Silvana para que a gente traga para você essas respostas", disse. "Aqui o que a gente faz é jornalismo, independente do que achem", concluiu ela, que ainda alegou apenas querer mostrar "o outro lado".

Durante o último "Fantistico", da TV Globo, Larissa Manoela rebateu as acusações de que não tentou se reaproximar dos pais, ponto levantado durante a entrevista concedida por Silvana à Chris Flores. "Eu tive muitas conversas, muitas tentativas. Estamos falando dos meus pais, eu sou filha única. É uma dor muito grande falar sobre isso. Eu tentei poupar e sofri calada", desabafou a artista, que chegou a mostrar um print em que era mandada "à m*rda" pela própria mãe após desejar um "feliz natal".