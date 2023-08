'Meu corpo está livre de células cancerígenas', celebra Preta Gil

Preta Gil, de 49 anos, compartilhou uma boa notícia com os fãs através de um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (22). A cantora, que segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, revelou que seu corpo está livre de células cancerígenas, após ela passar por uma cirurgia para retirar um tumor no intestino, no último dia 16.

"Meus amores, esperei tanto por esse dia para poder virar falar para vocês. A cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, mas somente ontem nos tivemos o resultado final dela. (...) E chegou o resultado de que sim, meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, a gente teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo", disse.

"A cura é um processo, a cura ainda envolve reabilitação que eu tenho que fazer para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. Eu ainda vou ficar com essa bolsinha (de ileostomia) durante três meses, depois eu reverto, ela é provisória e vou continuar me cuidado, cuidado de hábitos saudáveis para que essa doença não volte", continuou.

Por fim, a cantora celebrou seu estado de saúde e agradeceu o carinho que tem recebido. "Estou muito feliz e muito grata aos meus médicos, a Deus, à minha família. Aos meus fãs, aos meus amigos, às pessoas que não me conhecem e mandaram orações de todos os cantos desse mundo. Foi algo muito forte. Tenho certeza que com a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, o amor também me curou", completou.

Nos comentários da publicação, os amigos famosos de Preta vibraram com a notícia. "Viva! Que alegria, Preta!! Toda a saúde e amor para você nessa nova etapa", desejou Juliana Paes. "Viva amada! Melhor notícia", afirmou Wanessa. "Que coisa maravilhosa, Pretinha!! Vamos que vamos", disse Rogério Flausino. "Viva! Você é luz, Pretinha", escreveu Angélica.