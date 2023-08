Familiares pedem doação de sangue para MC Marcinho; estado de saúde do cantor é estável

Internado há quase dois meses Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, MC Marcinho, de 45 anos, segue necessitando de "cuidados intensivos" e respira com a ajuda de aparelhos. A informação consta no boletim médico do cantor, divulgado nesta segunda-feira, pela unidade de saúde.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/23, mantém estabilidade clínica, ainda necessitando de cuidados intensivos e respirando com ajuda de

aparelhos", informa a nota.

No Instagram de MC Marcinho, nesta terça-feira, amigos e familiares voltaram a pedir doações de sangue de todos os tipos para o artista. "Nosso príncipe mais uma vez precisa da sua ajuda! Se puder fazer a sua doação de sangue para esses dados seremos eternamente gratos!", diz a publicação.

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, Marcio André Nepomuceno Garcia voltou a respirar com ventilação mecânica em 27 de julho, um mês depois de ser hospitalizado. No último dia 11, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubado em estado grave. Dois dias depois, o dono do hit "Glamurosa" foi submetido ao procedimento que implantou um coração artificial. Atualmente, o artista segue na fila de transplante, à espera de um coração real.

Neste domingo, Kelly Garcia usou as redes sociais para anunciar que está oficialmente divorciada de MC Marcinho. O ex-casal havia anunciado a separação em 24 de junho, três dias antes da internação. No Instagram, a mulher chegou a dizer que irá se afastar das redes sociais para cuidar de um problema de saúde e afirmou que segue orando pela recuperação do funkeiro.