Bob Rum fala sobre estado de saúde de MC Marcinho: 'Lutando pela vida'

Bob Rum, de 53 anos, abriu o coração em entrevista ao O DIA, nesta terça-feira, e comentou a expectativa para que o amigo de longa data, MC Marcinho, internado há quase dois meses em um hospital da Zona Sul do Rio, consiga em breve o transplante de coração que necessita. Segundo o dono do hit "Rap do Silva", o funkeiro, que segue necessitando de cuidados intensivos e respira com a ajuda de aparelhos, tem 'lutado com unhas e dentes por sua vida'.

"Tem sido dias angustiantes, sabendo que um irmão tão querido está lutando com unhas e dentes por sua vida. O MC Marcinho é meu colega de trabalho, mas o Márcio é o irmão que o funk me deu. Somos amigos pessoais, de falar sobre os problemas, viajar com nossas famílias, frequentar nossos aniversários e datas importantes. Todos os familiares e amigos estão sofrendo em vê-lo em um estado tão delicado. Não está sendo fácil, mas temos fé que o melhor vai acontecer", diz o artista, que fez questão de ressaltar que MC Marcinho necessita urgentemente de doações de sangue.

Durante o bate-papo, Bob também citou a importância do amigo na história do funk. "O Marcinho é muito mais do que um MC, ele é a essência deste gênero que alcançou os corações de milhares de pessoas. Os fãs, que são apaixonados pelo seu trabalho, não fazem ideia do que é a pessoa Márcio, vai muito além de um ídolo, um artista, ele é aquele tipo de amigo que você só encontra uma vez na vida. Tive a honra de conhecê-lo no início de nossas carreiras e a conexão foi instantânea, onde toda e qualquer parceria que fazíamos, dentro e fora da música, deram bons frutos".

Após lançar sua nova música "A Nossa Bandeira", em parceria com Stevie B, o cantor lembra a reação de Marcinho ao saber que o amigo dividiria os vocais com seu ídolo. "Ele ficou muito feliz por eu ter realizado o sonho de gravar com meu grande inspirador (Stevie B). Lembro-me dele falar no campo onde jogamos nossa pelada: 'Bob, independente do resultado, essa música é um presente de Deus pra você. A cereja do seu bolo'. Que Deus abençoe o meu amigo!".

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, Marcio André Nepomuceno Garcia voltou a respirar com ventilação mecânica em 27 de julho, um mês depois de ser hospitalizado. No último dia 11, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubado em estado grave. Dois dias depois, o dono do hit "Glamurosa" foi submetido ao procedimento que implantou um coração artificial. Atualmente, o artista segue na fila de transplante, à espera de um coração real.