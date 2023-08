Andressa Urach é criticada por ex-marido após errar idade do filho: 'Não tem limites'

Rio - Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, usou as redes sociais, nesta terça-feira (22), para criticar a influenciadora após ela ter errado a idade do filho mais novo durante uma entrevista ao programa "Morning Show", da Jovem Pan.

"Uma mãe que não sabe nem a idade que o filho tem. Leon está prestes a completar um ano e sete meses", escreveu. Na ocasião, Andressa afirmou que o pequeno estaria com um ano e cinco meses.

O oficial de Justiça ainda demonstrou preocupação sobre como o pequeno Leon poderia lidar com a situação: "Essa mulher que não ouse destruir a mente do meu filho. Essa pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não tem limites diante da sociedade. Deveria estar internada. Ainda bem que Leon tem um pai protetor e que sabe muito bem impor limites a quem não tem", finalizou.