Rafa Vitti ostenta boa forma em ida à praia da Barra da Tijuca

Rio - Rafa Vitti, de 27 anos, aproveitou a manhã ensolarada desta terça-feira para curtir uma ida à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Acompanhado por um amigo, o ator foi visto sem camisa ao espantar o calor com um belo banho de mar. O artista ainda ostentou o abdômen definido após o treino intenso na academia que registrou nos Stories do Instagram.

Após protagonizar a novela "Além da Ilusão", na TV Globo, o marido de Tatá Werneck já está de volta às telinhas com uma participação que faz em "Terra e Paixão", obra em que a esposa interpreta a divertida Anely. No folhetim de Walcyr Carrasco, Rafa Vitti dá vida ao engenheiro Hélio, que se apaixona por Petra (Débora Ozório), após o casamento da filha de Antônio La Selva (Tony Ramos) com Luigi (Rainer Cadete).