Leilane Neubarth gera preocupação na web após abandonar programa ao vivo

Rio - Leilane Neubarth deixou os telespectadores preocupados após abandonar o estúdio do GloboNews nesta terça-feira (22). A apresentadora, que estava de cara fechada durante o programa, se retirou de frente às câmeras e deixou o público sem entender o que estava acontecendo.

"A cara de pouquíssimos amigos da Leilane Neubarth hoje no Conexão Globonews tá assustando", escreveu um internauta no Twitter. A situação também não passou despercebida por outro telespectador, que questionou: "A Leilane sumiu do Conexão Globonews hoje. Do nada. Que será que aconteceu?"

Mais tarde, a também apresentadora do programa, Camila Bonfim, explicou que a colega teve uma indisposição e tranquilizou os fãs. "Hoje mais cedo, ela sentiu uma leve indisposição e aí precisou sair do estúdio. Mas a Leilane já está se sentindo melhor. Chegou em casa, está tudo bem com nossa amiga".