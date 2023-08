'Super chateada', diz Thais Carla sobre comparação com Jojo Todynho

Rio - Thais Carla se manifestou após desabafo de Jojo Todynho, nesta terça-feira, sobre a tentativa dos internautas de criarem uma rivalidade entre as duas. Aos 31 anos, a dançarina e influenciadora digital rebateu alguns perfis que fizeram comparações depois que a cantora de 26 anos decidiu realizar uma cirurgia bariátrica.

"Gente, fiquei super chateada, e fazia tempo que não ficava assim. Ontem, as páginas ficaram querendo criar rivalidade entre eu e Jojo. A Jojo tem a vida dela, admiro muito ela, e qualquer decisão que ela tomar na vida dela, é somente sobre ela. A vida é de quem? Dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu super apoio tudo, porque acho que nós como seres humanos temos que buscar a felicidade antes de qualquer coisa", iniciou o desabafo.

"Essa rivalidade que vocês criaram não existe. Eu e ela estamos ótimas, que ela seja feliz em qualquer escolha que ela fizer da vida dela. Se ela está feliz agora, não quer ser uma pessoa gorda, quer ser uma pessoa magra, ok, a vida dela. Não sou eu que vou dizer quem deve emagrecer e quem não deve emagrecer", acrescentou.

Ela ainda falou sobre os comentários que recebe sobre seu físico. "E para vocês que estão incomodados comigo, eu estou ótima. Eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa feliz. As pessoas querem botar as pessoas gordas em um lugar de infelicidade, que seja ruim. Mas vocês não veem isso aqui no meu Instagram, na minha vida em geral. Mas eu sou uma pessoa gorda realizada. Construí minha vida sendo uma pessoa gorda, casando, tendo filhos", disse.



"Tenho 12 milhões no TikTok, 3 milhões no Instagram, no Youtube é quase 1 milhão. É muita gente que me segue, e eu restauro vidas, salvo vidas. Vocês não tem ideia de quantas mensagens eu recebo, quantos e-mails recebo de gente chorando, falando que eu mudei, fiz ela levantar da cama e buscar a felicidade dela. Vocês nunca vão ver tristeza aqui. Quero incentivar as pessoas a serem felizes da sua maneira, da sua forma, sendo gorda ou magra, porque a indústria rouba isso da gente. Mas quero fazer diferente."